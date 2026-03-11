■これまでのあらすじ結婚して一緒に住むことになったとき、妻は夫の自分勝手な考えに驚く。結婚したらお互いの持ち物は夫婦で共有だと言い出し、勝手に妻のものを義弟にあげてしまっていた。夫は長男として上に立つことにこだわっているのだ。そして金銭的にも義母の前で見栄を張って…。退院した義母の快気祝いは、夫が率先して取り仕切って盛大に行われました。親戚一同を前に「今日は遠慮なく食べてくれ」と、いつもの得意顔で