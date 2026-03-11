イランが石油輸送の要衝、ホルムズ海峡に機雷を敷設し始めたとアメリカメディアが伝えたことについて、木原官房長官は11日、「存立危機事態に該当するといった判断はおこなっていない」との認識を示しました。CNNテレビなどは10日、アメリカの情報機関の関係者の話として、イランがホルムズ海峡に機雷の敷設を始めたと伝えました。ここ数日で数十個が敷設され、今後、さらに数百個の敷設が可能だということです。日本政府はこれま