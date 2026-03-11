イランが石油輸送の要衝・ホルムズ海峡に機雷を敷設し始めたとアメリカメディアが伝えました。すでに数十個が敷設されたとも報じられています。CNNテレビなどは10日、アメリカの情報機関の関係者の話として、イランがホルムズ海峡に機雷の敷設を始めたと伝えました。ここ数日で数十個が敷設され、今後、さらに数百個の敷設が可能だということです。一方、アメリカのトランプ大統領はSNSで「稼働していない機雷敷設のためのボートや