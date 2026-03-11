STU48の最新シングル「好きすぎて泣く」が、11日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間12.2万PT（121,608PT）で自身通算8作目の1位を獲得。同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠を記録した。【動画】STU48「好きすぎて泣く」MV「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デ