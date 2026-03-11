◇第6回WBC1次ラウンドA組カナダ3―2プエルトリコ（2026年3月10日サンファン）カナダが総力で接戦を勝ち切り、今大会2勝目を挙げた。最終戦の11日（日本時間12日）キューバ戦に勝利すれば、A組1位での1次ラウンド突破。敗れれば、同ラウンド敗退となる大一番を迎える。集中力で勝ち越しに成功した。初回に先制点を許したが、3回に打線が反撃する。2死からの連打で一、三塁とすると2番のJ・ネイラーが死球で満塁と好機を