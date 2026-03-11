けさ、大阪府北部を南北に走る幹線道路で、地下に埋設されていた下水工事用の巨大な金属製のパイプが地面から数十メートルにわたり突き出しているのが見つかりました。現場から中継です。JR大阪駅からも近い、大阪市北区の交差点です。私のすぐ後ろでは、銀色の巨大なパイプが道路から突き出している様子がわかります。一時は高架に当たりそうなほどの高さでしたが、今は徐々に下がってきています。このパイプは本来、下水工事用に