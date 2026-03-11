お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが10日、自身と安田大サーカスのクロちゃんが送る『クロナダル』（毎週火曜 深1：58）に出演。4月にレギュラー番組が4本なくなることを明かした。【貴重写真】この時は幸せそう！結婚式で妻＆愛娘との3ショットを公開したナダル番組では『耳の穴かっぽじって聞け！』とコラボし、どちらの番組も3月末での終了と嘘を伝え、とろサーモン・久保田かずのぶとウェストランド・井口