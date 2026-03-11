ニュースサイト「アクシオス」は、トランプ政権がイスラエルに対し、イラン国内の石油インフラなどへの攻撃を中止するよう求めたと報じました。攻撃がさらなる原油高につながる可能性があるほか、アメリカが戦闘終了後、イランの石油施設の利用を検討していることなどが背景にあると指摘しています。イスラエル軍は7日、イランの首都テヘランにある複数の燃料貯蔵施設を攻撃したと発表しています。