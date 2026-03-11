国民民主党の古川元久国対委員長は11日の記者会見で、与党が目指す13日の2026年度予算案の衆院予算委員会採決に関し「白紙」とし、週明けの16日以降に先延ばしするべきだと述べた。坂本哲志委員長（自民党）の采配については「与党は圧倒的な数を背景に、毎日職権立てのようなことをしている。極めて異常な状態だ」と批判した。参院では与党が過半数に届いていない状況に触れ「衆院と同じ形で進められるわけではない。こういう