大手ビール４社が１１日に発表した２月のビール類の販売実績によると、市場全体の販売数量は前年同月比１１％減で、４か月連続のマイナスとなった。大雪などの天候不順で外出が減って外食向け需要が低下したほか、昨年４月の一斉値上げ前の駆け込み需要の反動が響いた。メーカー別では、金額ベースでアサヒビールが９％減、キリンビールは２％減だった。数量ベースのサントリーは１１％減、サッポロビールは８％減だった。サ