タレントの鈴木奈々（37）が11日までに自身のインスタグラムを更新。現在の身長と体重を公表した。「お仕事前にピラティスに行ってきたよー」と報告し、自撮りショットを投稿。「朝から運動は気持ちがいいですね姿勢を整えて身体を引き締めたいです！」と抱負をつづった。ハッシュタグで「#154センチ」「#51キロ」と身長と体重を明かした。この投稿に「可愛い」「スタイル完璧」「運動してるの尊敬します！！」などの声