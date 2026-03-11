元乃木坂46で女優、秋田県出身の鈴木絢音（27）が自身のXを更新。「東日本大震災から15年…美しい自然が時に厳しい災害をもたらすことを忘れてはなりません。生まれ育った大好きな東北のこと、いつも想っています。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたします」と投稿し、フォロワーへ呼びかけた。