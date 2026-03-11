東日本大震災の発生から3月11日で15年です。福島第一原発事故などの影響を受けた県内の避難者数は1714人となっています。2011年の東日本大震災では、1万5901人が亡くなり、現在も2519人の行方がわかっていません。 また、東京電力、福島第一原発の事故の影響などで県内には最大で9200人あまりが避難しました。避難指示の解除や避難先での生活基盤ができたことなどから現在は1714人となっています。東京電力はことし1月、柏崎刈