【モブおじさんの転生者対処マニュアル】 3月11日12時～ 連載開始 Cygamesは、マンガアプリ「サイコミ」にてマンガ「モブおじさんの転生者対処マニュアル」の連載を3月11日12時より開始する。 「モブおじさんの転生者対処マニュアル」は、悩みは腰痛というおじさんが、調子に乗った転生者たちに喝を入れるという、一風変わった異世界ファンタジー。「『真説ゲームクリエイ