10日、妙高市のスキー場でコース外での遭難が相次ぎ、中国籍の親子を含む計3人が救助されました。妙高市の杉ノ原スキー場では10日午後5時過ぎ、コース外でスノーボードをしていた中国籍の30歳代の父親と10歳未満の息子がコース外で迷ったと家族から通報がありました。親子は約4時間後に救助され、けがはありませんでした。また、ロッテアライリゾートでは、スノーボー