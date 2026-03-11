あの「タキシードボディのすごいヤツ」が、令和の常磐線に帰ってきます。JR東日本は、2026年4月から開催する「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ふくしまDC）」を記念し、特急「ひたち」「ときわ」に使用するE657系1編成を、かつての名車651系のカラーリングに塗り替えて運行します。震災から15年。地域の復興を見守り続けた651系の魂を継承するこの「オマージュカラー」は、2026年4月11日（土）から2028年春頃まで、品川