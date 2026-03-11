ピアニスト、ジェイムズ・ブッカーの生涯を描いた音楽ドキュメンタリー映画『Bayou Maharajah（原題）』が、『ジェイムズ・ブッカー 愛すべきピアノ・ジャンキー』の邦題で5月29日よりシネマート新宿、恵比寿ガーデンシネマ、アップリンク吉祥寺ほかで全国公開されることが決定した。 参考：デヴィッド・リンチも登場スパークルホースに迫るドキュメンタリー映画、4月