セブン‐イレブン・ジャパンは3月11日、「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」(734.40円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売している。「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」(734.40円)中華蕎麦 とみ田は、国内外に20店舗を展開する人気ラーメン店。20時間以上じっくり煮込んだ超濃厚豚骨魚介スープ、厳選した上質な国産小麦のみを使用した甘みと粘りのある自家製極太麺を特徴とする。