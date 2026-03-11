ロート製薬は3月2日、妊娠・出産を取り巻く意識・実態を調査した「妊活白書2025」を発表した。調査は2025年12月2日〜12月10日、全国の18歳〜49歳30,568名を対象にインターネットで行われた。○「子どもを望まない」初めて女性が男性を上回る若年未婚男女(18〜29才・子どもはいない)400名を対象にした「将来、子どもが欲しいかどうか」という質問では、「欲しい」37.4%、「欲しくない」62.6%と回答しており、「現在、そして将来も子