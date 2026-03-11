TEAM 54 presentsVol.13「2nd Life あの人は今！」が3月19日（木）から大阪・心斎橋PARCO SPACE14にて、3月25日（水）から東京・築地本願寺ブディストホールで上演される。 本公演は、脚本を前田耕陽、演出を川浪ナミヲが務める、TEAM54の13回目の公演。今回は、芝居に歌にダンスにマジックにTeam54ならではのエンタメショーになると言う。出演者には前田耕陽のほか、浅野彰一、MousePiece-reeの森崎正弘、リリパッ