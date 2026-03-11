１月にハムストリングを負傷して戦列を離れたレアル・ソシエダの久保建英は、復帰に近づきつつあるようだ。一方で、シーズン後の去就も注目される。かねてから移籍の可能性が取りざたされてきたのは周知のとおりだ。以前も候補として名前にあがったのが、プレミアリーグの古豪エバートンだ。『3 Added Minutes』は３月９日、AIの『Grok』に今季終了後の同クラブの補強について質問したところ、獲得候補に久保の名前があがった