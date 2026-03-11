フランス１部のナントは現地３月10日、新監督にヴァイッド・ハリルホジッチが就任すると発表した。今季ここまで４勝５分け16敗で降格圏の17位に沈んでいるナントは、チームを率いてきたアハメド・カンタリ監督の解任を決断。後任として、かつて日本代表も率いたハリルホジッチを招聘した。 クラブは公式サイトで、「1980年代（1981〜1986年）にナントの象徴的な選手として活躍したヴァイッド・ハリルホジッチは、2018年