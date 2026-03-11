「夏場は失速するとかですね、いろいろ言われていて……」。広島・新井貴浩監督の“宣言”に、会場は思わぬ笑いに包まれた。セ・リーグ6球団の監督が集結した記者発表会で、新井監督が語ったこととは――。広島・新井貴浩監督○「灯セ、みんなで。」プロジェクトJERA × セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会が9日、都内で行われた。「灯セ、みんなで。」は、JERAとセ・リーグ6球団が、環境・エネルギー問題に対