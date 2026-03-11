Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年2月27日現在） ●指数（日本円） ＜日本株＞1ヵ月 年初来 12ヵ月 S&P 日本500指数 10.62％15.70％50.89％ S&P/TOPIX 150 10.05％15.12％50.38％ S&P 日本中