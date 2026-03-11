日経225先物は11時30分時点、前日比950円高の5万5410円（+1.74％）前後で推移。寄り付きは5万4830円と、シカゴ日経平均先物（5万4880円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。直後につけた5万4810円を安値にロング優勢の動きをみせると、ほどなくして5万5530円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は5万5200円～5万5500円辺りで保ち合いを継続し、終盤にかけて5万5550円まで買われる場面もみられた。 買い一巡後はオプシ