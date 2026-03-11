ベストワンドットコム [東証Ｇ] が3月11日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常損益は3100万円の赤字(前年同期は5300万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常損益は2500万円の赤字(前年同期は500万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の1.2％→-2.6％に大幅悪化した。 株探ニュース