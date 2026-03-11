ネオジャパン [東証Ｐ] が3月11日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比27.4％増の26.1億円になり、27年1月期も前期比5.1％増の27.4億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を50円→52円(前の期は40円)に増額し、今期も前期比2円増の54円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経