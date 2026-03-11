11日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝158円30銭前後と、前日午後5時時点に比べ99銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円03銭前後と62銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース