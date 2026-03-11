11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1430円高の5万5490円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万5387.75円に対しては102.25円高。出来高は2万7352枚となっている。 TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比76.5ポイント高、現物終値比2.15ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 55490