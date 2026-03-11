卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は10日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利を飾り、2回戦進出を決めた。日本人キラーとして日本女子の前に立ちはだかってきた王曼碰。衝撃の勝利を飾った大藤が試合後に勝因を振り返っている。 ■早田、張本美らが未勝利の天敵 王曼碰は2019年10月に