これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆11日(水)これからの天気 上越は雲の多いところも日差しが出てくる見込みです。 中越・下越・佐渡は昼過ぎまで雲が広がりますが、夕方には晴れてくるでしょう。 降水確率は、中越・下越で30%とやや高くなっているところがあります。 ◆11日(水)の予想最高気温 最高気温は、4～8℃の予想です。 昨日より2℃前後高くな