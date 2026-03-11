星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」（静岡県熱海市）は6月1日から、「花火アフタヌーンティー」(1名 7,000円)を開催する。熱海海上花火大会をテーマにしたドリンクやスイーツが楽しめる「花火アフタヌーンティー」(7,000円)同ホテルの近隣で開催される熱海海上花火大会は、1952年から続く歴史ある花火大会。年間を通して開催されるが、特に夏は開催回数が最も多く、街全体が活気に溢れる。また、同ホテルには熱海海上花火大