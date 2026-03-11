新潟市で県内最大規模の専門学校グループの卒業式が行われ、約3500人が旅立ちの日を迎えました。 新潟市の朱鷺メッセで開かれたNSGカレッジリーグの合同卒業式。今年度は県内29校の約3500人が卒業し、式では学校ごとに卒業証書が手渡されました。 卒業生の決意表明では、新潟会計ビジネス専門学校税理士学科の河合駿弥さんが「税理士としてこの地に深く根を張り、多くの経営者を支えていきたい」と話しました。