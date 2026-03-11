ファミリーマートは1月末、「透明翻訳ディスプレイ」の実証実験を東京都内の一部店舗で開始した。透明翻訳ディスプレイ(画像はイメージ)○対面接客を維持したまま、多言語対応を実現毎年インバウンド需要は高まっており、訪日外国人客が多い店舗では言葉の壁によるコミュニケーションが課題となっている。観光庁のデータでは、訪日外国人旅行者の困りごととして、「施設などのスタッフとのコミュニケーション」や「多言語表示の少