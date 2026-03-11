俳優の池田エライザが出演する「キレートレモン」ブランドの新CM「がんばり方は変えられる」篇が16日から放映される。放映開始に先駆け、池田が語った撮影エピソードが公開された。【写真】美しい…！髪をなびかせ、こちらを見つめる池田エライザCMでは、キレートレモンが持つ“「レモンまるごと」の価値”が、日々の忙しさに立ち向かう人々の“自分らしい強さ”へとつながっていく様子を描いている。仕事やタスクに追われ、気