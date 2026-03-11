俳優の森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務めた映画『（LOVE SONG）』のBlu-ray&DVDが6月5日に発売される。【写真】これがアドリブ？イチャイチャする森崎ウィンと向井康二本作は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、共にアジアにルーツを持つ森崎と向井がW主演を務める日タイ共同制作作品。劇場では、2025年10月31日の