東日本大震災の発生から11日で15年です。巨大な津波が東北を襲った東日本大震災では、1万5901人が亡くなり、いまも2519人の行方がわかっていません。一方、避難生活などで震災に関連して亡くなった人は3810人にのぼっています。福島第一原発の事故で、いまも町の大部分が帰還困難区域になっている福島県双葉町から中継です。◇◇◇私がいまいるのは事故を起こした東京電力・福島第一原発からおよそ4キロの場所で、およそ6年