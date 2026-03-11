中日新聞社と日刊県民福井は11日、福井県内で発行する「日刊県民福井」の月ぎめ購読料を4月1日から470円引き上げ、2950円にすると発表した。コンビニなどで販売する1部売り価格も10円引き上げて110円とする。値上げは2019年4月以来。原材料や設備投資などの経費上昇に加え、物流や配達を担う労働力の不足で生じる費用の増大により、購読料を維持することが難しい状況になったとしている。