ホワイトハウスのレビット報道官はイランに対する軍事作戦の目的が完全に達成されれば、石油の価格は急落するとの認識を示しました。【映像】ホルムズ海峡の様子レビット報道官「軍事作戦の安全保障上の目的が完全に達成されれば、アメリカ国民は石油・ガス価格の急落を目にすることになるだろう」レビット報道官は10日の記者会見で、最近の石油・ガス価格の上昇は一時的な現象に過ぎず、軍事作戦の目的が完全に達成されれば価