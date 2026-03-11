イラン情勢の悪化で原油の供給不安が強まる中、石油備蓄の協調放出について過去最大規模が提案されていると報じられ、原油価格への影響が注視されています。アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、「IEA（国際エネルギー機関）が、過去最大規模の放出を提案した」と報じました。ロシアのウクライナ侵攻時に放出された1億8200万バレルを上回る規模になるとしています。放出が実行されれば、エネルギー需給の逼迫（ひっぱく）