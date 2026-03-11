沖縄原産の柑橘「カーブチー」の果汁を使ったチューハイ「natura香るカーブチー」が、2026年2月25日に数量限定で発売されました。今回は、「natura香るカーブチー」と、オリオンビールのチューハイブランド「natura＜ナチュラ＞」の定番商品を、家庭料理と一緒に楽しんでみました。○甘酸っぱさが爽やかなチューハイ「natura香るカーブチー」「natura＜ナチュラ＞」はストレート果汁を使ったチューハイシリーズ。濃縮せず果汁を使