Photo: 中川真知子 2025年3月2日の記事を編集して再掲載しています。iPhone 16 Proを使って半年が経とうとしています。実機を触ったその日にポチるほど惚れ込み、期待もしていた最新iPhone。「買ってよかった〜〜〜〜〜！ 」と天に向かって叫びたくなるほどの高揚感や満足感はないのですが、ちょっとしたことでジワっと「私の選択は間違っていなかった」と感じています。というわけで今回は