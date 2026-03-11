星野リゾートは4月1日から、サウナメディア「サウナコレクション」と初コラボレーションした体験型イベント「星野リゾートサウナコレクション」を全国9施設で開催する。サウナを巡る、星野リゾートの旅「星野リゾートサウナコレクション」近年、サウナは一時的なブームを超え、日常的なリフレッシュ手段として日本の文化に深く根付いている。それに伴い、宿泊先を選ぶ基準として「質の高いサウナ体験があるか」を重視する「サ旅(サ