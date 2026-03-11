【コジコジ×モスバーガー】 3月18日 開始予定 モスフードサービスは、さくらももこ原作「コジコジ」とモスバーガー店舗のコラボキャンペーンを3月18日から実施する。 今回のキャンペーンでは店内飲食時に提供するトレーマットにコラボイラストを使用。おまけとしてぬりえシートに透明シールを貼って楽しめる「コジコジと