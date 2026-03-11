長さは変えたくないけれど、今の雰囲気を一新したい大人世代には、レイヤーヘアがおすすめです。段差を入れることで髪に自然な動きが生まれ、気になるボリューム不足もスマートにカバー。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、派手すぎず日常になじみやすい、洗練されたレイヤースタイルをご紹介します。 透明感あふれるオリーブベージュのレイヤーミディ 髪表