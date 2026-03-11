小園海斗がインスタグラムを更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」がチェコに9-0で勝利した。小園海斗内野手（広島）は3打数1安打。試合後はインスタグラムを更新し、大谷翔平（ドジャース）とのグータッチ写真をアップした。そこには意味があった。“ラスト侍”が迷わず初球を振り抜いた。2回1死、チェコ先発サトリアの127キロ直球を確実に