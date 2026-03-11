桜の開花イメージ提供：一宮寺 四国八十八カ所霊場・第83番札所の一宮寺（高松市一宮町）でまもなく桜が咲き始めます。 一宮寺によりますと、毎年3月下旬に開花し、4月上旬に見頃を迎えています。一宮寺の公式Instagramで開花状況を投稿する予定です。 3月20日からは桜をモチーフにした「春の切り絵御朱印」などが授与されます。一宮寺の納経所で受け取れる他、オンライン授与所でも受け取ることができ