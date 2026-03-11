向こう1週間の近畿は、高気圧に覆われて晴れる日が多く、少雨傾向が続く所では水不足が進むおそれがあります。13日(金)の寒の戻りのあとは気温が上向き、来週はポカポカ陽気となる所が多いでしょう。スギ花粉の飛散は最盛期を過ぎつつあり、早ければ今週末からヒノキ花粉の飛び始める所がありそうです。明日12日近畿は晴れるが、朝と昼の気温差に注意明日12日、近畿の中部・南部は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。朝