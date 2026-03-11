福岡市南区の西鉄天神大牟田線の踏切で11日朝、男性が列車にはねられ死亡しました。警察によりますと、午前6時20分ごろ、福岡市南区井尻で、西鉄天神大牟田線の井尻駅と雑餉隈（ざっしょのくま）駅の間の踏切に入ってきた男性が、上りの特急列車にはねられました。はねられた男性は成人で、その場で死亡が確認されたということです。乗客にケガはありませんでした。この事故で、西鉄天神大牟田線は大橋駅と春日原駅の間で、2時間に