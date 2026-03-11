【専門家の目｜太田宏介】ブラックバーンMF森下龍矢がアシストイングランド・チャンピオンシップのブラックバーンは現地時間3月7日、リーグ第36節でポーツマスと対戦し、1-1で引き分けた。この試合で劇的アシストを記録したMF森下龍矢のプレーを元日本代表DF太田宏介氏が絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「もう彼の真骨頂ですね」試合は後半39分に先制を許し、残留争いをするブラックバー